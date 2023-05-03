У Херсоні на вихідні запроваджують комендантську годину – Прокудін

У Херсоні запроваджують комендантську годину, яка триватиме з 20:00 5-го травня до 6:00 8-го травня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, ці тимчасові обмеження необхідні, щоби правоохоронці могли виконати свою роботу без створення небезпеки для місцевих жителів.

«Не дамо жодного шансу зрадникам і нелюдам творити безчинства на нашій землі. Для сприяння безперешкодної роботи правоохоронних органів запроваджуємо цілодобову комендантську годину», – пояснив Прокудін.



Він нагадав, що протягом 58 годин перебувати на вулицях міста – заборонено, місто буде закрите на вʼїзд та виїзд.



Олександр Прокудін закликав херсонців зробити необхідні запаси продуктів та медикаментів.

Після деокупації восени минулого року Херсон практично щоденно зазнає російський обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.