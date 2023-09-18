Війська РФ обстріляли Херсон: тяжко поранений 66-річний чоловік – ОВА

Російські війська вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого був поранений 66-річний чоловік, повідомила обласна військова адміністрація.

«Близько 18:30 армія РФ вдарила по Херсону. Поцілили по гаражному кооперативу. Травми отримав 66-річний чоловік. Його у тяжкому стані госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.