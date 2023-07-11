У Херсоні під обстрілом військ РФ опинилися житлові будинки і гуманітарний штаб, є постраждалі

Російські війська у вівторок обстрілюють житлові квартали Херсона, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«Відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики. Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані. Обстріли міста продовжуються», – написав він у Telegram.

Раніше сьогодні Прокудін попереджав про ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу Херсона.

Повідомлялося, що сьогодні армія РФ також вдарила з «Градів» по Софіївці Станіславської громади Херсонщини, загинула жінка, ще один чоловік зазнав поранень.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.