У Херсоні під обстрілом військ РФ опинилися житлові будинки і гуманітарний штаб, є постраждалі

Російські війська у вівторок обстрілюють житлові квартали Херсона, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики. Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані. Обстріли міста продовжуються», – написав він у Telegram.
Раніше сьогодні Прокудін попереджав про ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу Херсона.
Повідомлялося, що сьогодні армія РФ також вдарила з «Градів» по Софіївці Станіславської громади Херсонщини, загинула жінка, ще один чоловік зазнав поранень.
Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.
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