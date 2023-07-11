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У Херсоні під обстрілом військ РФ опинилися житлові будинки і гуманітарний штаб, є постраждалі

Фото від 9 червня 2023 року. Рятувальники гасять пожежу після обстрілу Херсона

Російські війська у вівторок обстрілюють житлові квартали Херсона, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше пʼять житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі. На місцях працюють рятувальники та медики. Попередньо, двоє людей дістали поранення, один з них знаходиться в тяжкому стані. Обстріли міста продовжуються», – написав він у Telegram.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін

Раніше сьогодні Прокудін попереджав про ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу Херсона.

Повідомлялося, що сьогодні армія РФ також вдарила з «Градів» по Софіївці Станіславської громади Херсонщини, загинула жінка, ще один чоловік зазнав поранень.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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