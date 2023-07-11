Влада попередила про можливий обстріл військами РФ вокзалу Херсона. В області загинула жінка

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у вівторок російська армія вдарила з «Градів» по Софіївці Станіславської громади Херсонщини.

«За попередньою інформацією, загинула жінка, ще один чоловік дістав поранення. На місці працюють рятувальні служби», – написав він у Telegram.

Також Прокудін попередив, що у найближчі години ймовірний російський обстріл залізничного вокзалу Херсона.

«Не виходьте на вулицю без потреби», – звернувся посадовець.

За даними влади, минулої доби у регіоні були поранені троє людей. Лише по Херсону війська РФ випустили понад 20 снарядів.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.