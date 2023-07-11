Влада повідомила про жертви і постраждалих через обстріли військ РФ на Донеччині та Херсонщині за добу

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що напередодні на Донеччині через обстріли військ РФ троє жителів регіону загинули і ще семеро були поранені.

За його словами, є руйнування будівель і пошкодження лінії електропередач.

Понад пів сотні разів російські війська обстріляли минулої доби територію Херсонської області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, троє людей зазнали поранень.

«За минулу добу противник здійснив 52 обстріли, випустивши 297 снарядів з мінометів, артилерії, танків, «Градів», РПГ, та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 21 снаряд. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області», – повідомив Прокудін.



Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.