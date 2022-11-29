Половина Херсону зі світлом – ОВА

У Херсоні постачання електроенергії відновили для половини споживачів, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«50% Херсона зі світлом», – написав Янушевич у Telegram.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Перед відступом з міста російські війська підірвали телецентр, котельні та об’єкт обленерго.

26 листопада у Херсоні вперше після деокупації подали електрику для критичної інфраструктури. Наступного дня почали поступово підключати і житлові будинки.