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Війська РФ обстріляли суднобудівний завод у Херсоні – влада

Через російську агресію одна людина зазнала поранень в регіоні

У Херсонській ОВА повідомили, що минулої доби війська РФ здійснили 59 обстрілів, випустивши по регіону 334 снаряди з мінометів, артилерії, авіації, «Градів», авіації та БПЛА.

«По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію суднобудівного заводу у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення», – йдеться в повідомленні.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні.

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