Херсон: «єдиноросу» Кучерявому з Севастополя повідомили про підозру

Члену партії «Єдина Росія» з анексованого Севастополя Ігорю Кучерявому, який зараз перебуває в Херсоні, українські правоохоронці повідомили про підозру. Про це кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Кучерявого Ігор Мокін.

За його словами, підозру повідомили представники СБУ і прокуратури АРК за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Взяти коментар у самого Кучерявого поки що не вдалося. В одному з готелів Херсона, де, за припущенням ЗМІ, може проживати Кучерявий, кореспонденту Крим.Реалії повідомили, що «не мають права розголошувати інформацію про клієнтів».

5 грудня в СБУ повідомили, що процесуального затримання Кучерявого не було, і після бесіди його відпустили. Херсонський міський суд в цей же день заарештував вилучене майно Кучерявого.

Про затримання співробітниками СБУ на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною, на пункті пропуску «Каланчак», члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого стало відомо 3 грудня. На наступний день у СБУ повідомили, що Кучерявий прямував на материкову Україну за українським паспортом.

Ігор Кучерявий є секретарем первинного відділення партії «Єдина Росія», входить до складу політради регіонального відділення партії «Єдина Росія» в анексованому Севастополі.