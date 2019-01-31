Територію заповідника «Херсонес» оточила поліція через «підозрілий предмет»

У музеї-заповіднику «Херсонес Таврійський» в анексованому Росією Криму повідомляють про виявлення «підозрілого предмета», через що територія музею оточена поліцією. Як повідомляє 31 січня прес-служба музею, предмет виявили представники охорони в районі Базиліки 1935 року.

На даний момент музей-заповідник працює «згідно з інструкцією з антитерору», додали в прес-службі.

Інші подробиці поки що невідомі.

Херсонес Таврійський заснований древніми греками на південно-західному узбережжі Криму. Зараз це територія Севастополя. Протягом двох тисяч років Херсонес був великим політичним, культурним, економічним центром Північного Причорномор’я.

До 2014 року на розкопки на території Херсонеса приїжджали вчені і студенти з різних країн. Протягом року зазвичай проводили по 2-3 міжнародні конференції. У 2013 році Херсонес включили у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З 2014 року ЮНЕСКО не проводить моніторинг збереження музею-заповідника.

У 2018 року підконтрольна Кремлю влада Севастополя побудувала на руїнах Херсонеса оперну сцену і господарські споруди. По стародавніх стінах проклали високовольтний кабель.