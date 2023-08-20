Війська РФ прицільно з танка обстріляли житловий будинок на Херсонщині, є постраждалі – ОВА

Російські війська прицільно з танка обстріляли житловий будинок у Козацькому на Херсонщині – одна людина загинула, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Через російський обстріл Козацького постраждали місцеві мешканці. Ворожий танк прицільно вдарив по житловому будинку, через що 60-річна жінка отримала травми несумісні з життям», – написав він у телеграмі.

За словами Прокудіна, 45-річна жінка зазнала множинних уламкових поранень, її шпиталізували.

Селище Козацьке, яке розташоване на лівобережжі Херсонщини навпроти тимчасово окупованої Нової Каховки, часто зазнає російських атак.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.