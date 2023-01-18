Війська РФ минулої доби понад 80 разів атакували Херсонщину, четверо людей поранені – ОВА

Російські війська минулої доби вчергове обстріляли Херсонщину, зокрема інфраструктуру та житлові квартали Херсона, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

«Російські загарбники 83 рази атакували Херсонщину. Мирні населені пункти потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА», – повідомив Янушевич у Telegram.

За його словами, Херсон російські війська обстріляли 26 разів. Російські снаряди, зокрема, влучили в об’єкт критичної інфраструктури.

Минулої доби через російські обстріли, каже Янушевич, чотири людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.