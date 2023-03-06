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На Херсонщині на російській вибухівці підірвався трактор, одна людина загинула – ОВА

У листопаді 2022 року в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною

На Херсонщині на вибухівці, яку залишили російські військові, підірвався трактор, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна – була поранена, повідомила обласна військова адміністрація.

«Трагедія сталася у селі Зелений Гай. Під час виконання польових робіт трактор натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет», – йдеться в повідомленні.

В ОВА наголосили, що зараз «дуже небезпечно» відвідувати території області, які ще не обстежили сапери, і порадили утриматися від відвідин полів, лісосмуг й «інших потенційно замінованих територій».

У листопаді 2022 року в МВС заявляли, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.

Мапи мінних полів
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Мапи мінних полів

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