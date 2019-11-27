Суд в Росії залишив під арештом фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

Ростовський обласний суд в російському Ростові-на-Дону відхилив апеляційну скаргу захисту на продовження запобіжного заходу фігуранту другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрану Муртазі. Таким чином, він перебуватиме в СІЗО до 13 лютого 2020 року, повідомила громадянському об’єднанню «Кримська солідарність» адвокат Світлана Олексенко.

«Не дивлячись на всі заявлені клопотання і надані докази, постанова суду була залишена без змін. Я хотіла б поспілкуватися з Сейраном з приводу його самопочуття, але суддя нам не надав такої можливості», – сказала адвокат.

Обвинуваченими у цій справі є 25 кримських татар, 23 з яких вивезені в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і російського міста Шахти, один – Раім Айвазов – перебуває в СІЗО Сімферополя, ще один – Едем Яячіков – зник наприкінці березня.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня в анексованому Криму і закликав до їх негайного звільнення з російського СІЗО. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ викликають «подив».