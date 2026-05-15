На Хмельниччині чоловік напав на поліцейських під час перевірки документів – один правоохоронець загинув, ще один – поранений, повідомляє пресслужба Національної поліції.
Підозрюваний з місця події втік, його розшукують.
На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини нападу встановлюються.
Зазначається, що інцидент стався близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району. Напад на поліцейських стався під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.
На Хмельниччині під час перевірки документів чоловік напав на поліцейських: є загиблий та поранений
