На Хмельниччині під час перевірки документів чоловік напав на поліцейських: є загиблий та поранений

Підозрюваний з місця події втік, його розшукують

На Хмельниччині чоловік напав на поліцейських під час перевірки документів – один правоохоронець загинув, ще один – поранений, повідомляє пресслужба Національної поліції.

Підозрюваний з місця події втік, його розшукують.

На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та керівництво поліції області. Обставини нападу встановлюються.

Зазначається, що інцидент стався близько 14:35 у селі Терлівка Летичівської територіальної громади Хмельницького району. Напад на поліцейських стався під час перевірки документів у водія, який був позбавлений права керування транспортними засобами за рішенням суду.


