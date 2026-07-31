ЗСУ: на Хмельниччині сталася «надзвичайна подія», яка спровокувала вибух із подальшою детонацією

На Хмельниччині на території полігону однієї з військових частин сталася «надзвичайна подія», внаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією. Про це повідомляють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Обставини й причини події встановлюються.

У ЗСУ зазначають, що наразі тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. Інформація про постраждалих та загиблих уточнюється.

Голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін у свою чергу повідомив, що це сталося у Хмельницькій територіальній громаді. За його словами, одразу на місці події було створено штаб з ліквідації наслідків надзвичайної події.

Тюрін повідомив, що працівники патрульної поліції поінформували жителів прилеглих житлових будинків про необхідність перебувати в укриттях. Наразі є інформація про пошкодження житлових будинків. Деталей він не навів.

Обласна влада раніше повідомляла, що вдень 31 липня у Хмельницькому пролунали вибухи. Чи пов’язано це з вибухом, про який повідомляють Сили спецоперацій ЗСУ – невідомо.

Повітряна тривога 31 липня в місті не оголошувалась. Згідно з мапою повітряних тривог, востаннє сигнал тривоги у Хмельницькому районі оголошували 30 липня з 05:52 до 06:06.