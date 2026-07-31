Влада: у Хмельницькому пролунало декілька вибухів

Вдень 31 липня у Хмельницькому пролунали вибухи, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

«В обласному центрі пролунало декілька вибухів. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють усі відповідні служби. Обставини події та детальна інформація встановлюються. Просимо зберігати спокій та користуватися лише офіційними джерелами інформації», – написав голова ОВА.

Наразі інших подробиць щодо причин і наслідків вибухів у місті немає.

Водночас повітряної тривоги 31 липня в місті оголошено не було. Згідно з мапою повітряних тривог, востаннє сигнал тривоги у Хмельницькому районі оголошували 30 липня з 05:52 до 06:06.

Місцеві жителі Хмельницького у соцмережах повідомляють, що вибух, попередньо, стався на Ружичній.

Раніше Тюрін повідомляв, що 31 липня з 12:00 по 15:00 планується знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді. Наразі невідомо, чи пов’язані обидві події між собою.