У Хмельницькому невідомі пошкодили меморіал героїв Небесної сотні

У Хмельницькому поліцейські розшукують невідомих, які в ніч з 7 на 8 грудня на місцевому майдані Незалежності пошкодили меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної сотні і загиблих учасників бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє поліція, повідомлення про акт вандалізму надійшло вранці 8 грудня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Хмельницького відділу поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.