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09 Грудень 2018, Київ 00:42
Новини | Події

У Хмельницькому невідомі пошкодили меморіал героїв Небесної сотні

Поліція відкрила справу за статтею «хуліганство»

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У Хмельницькому поліцейські розшукують невідомих, які в ніч з 7 на 8 грудня на місцевому майдані Незалежності пошкодили меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної сотні і загиблих учасників бойових дій на Донбасі.

Як повідомляє поліція, повідомлення про акт вандалізму надійшло вранці 8 грудня. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Хмельницького відділу поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «хуліганство». Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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