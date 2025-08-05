«Хочу жити»: 327 громадян Киргизстану цього року підписали контракт із РФ для участі у війні проти України

Від початку 2025 року щонайменше 327 громадян Киргизстану підписали контракт із Міноборони Росії для участі у війні проти України, повідомляє український державний проєкт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими «Хочу жити».

Зазначається, що реальна кількість завербованих, ймовірно, є значно вищою, оскільки в списку вказані лише громадяни Киргизстану, а не всі уродженці Киргизстану з російським громадянством.

За даними проекту, у 2023-2024 роках до російської армії завербували 360 киргизстанців. Їхні імена були опубліковані у квітні цього року. «Таким чином, ми фіксуємо зростання інтенсивності залучення до збройних сил РФ громадян Киргизстану», – зазначають у «Хочу жити».

У проєкті наголосили, що, як і у випадку з Казахстаном й Узбекистаном, за перші шість місяців 2025 року Росія завербувала рекордну кількість громадян Киргизстану.

Влада Киргизстану поки що офіційно не коментувала інформацію проєкту.

Проєкт «Хочу жити», зокрема, допомагає безпечно здатися в полон військовослужбовцям із Росії, що воюють на її боці, іноземним громадянам і мобілізованим на окупованих російськими військами територіях України.