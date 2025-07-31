РФ завербувала на війну з початку 2025 року понад 900 громадян Узбекистану – «Хочу жити»

З початку 2025 року російське міністерство оборони завербувало 902 громадян Узбекистану для участі у війні проти України, повідомляє український державний проєкт «Хочу жити».

За його даними, мігрантів з Узбекистану «заманюють під приводом високооплачуваної роботи» на будівництві або в тилових підрозділах армії. Одним із головних стимулів є обіцянка російського громадянства.

«Тих, хто відбуває покарання у російських в’язницях, примушують до участі у війні через погрози та психологічний тиск», – ідеться в повідомленні.

В українському полоні, повідомили у проєкті, перебувають громадяни 33 країн, і Узбекистан посідає перше місце за числом іноземних військовополонених.

У квітні 2025 року проєкт публікував імена 1110 громадян Узбекистану, які підписали контракт із російським міністерством оборони.