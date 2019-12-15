Хокей: Україна зазнає другої поразки на чемпіонаті світу

Матч Україна-Франція на чемпіонаті світу серед спортсменів віком до 20 років в Дивізіоні ІB завершився поразкою «синьо-жовтих».

Підопічні Олега Ігнатьєва пропустили дві шайби за шість хвилин зустрічі. Через такий початок матчу українська команда дещо розгубилася, проте «синьо-жовтим» вдалося зібратися і скоротити відставання у першій «двадцятихвилинці». На 19-ій хвилині відзначився Денис Архипенко. Тож, 1:2.

Але на цьому результативність українців завершилася. Більше жодної шайби «синьо-жовті» не змогли забити суперникам, а ось французи реалізували фінальний момент.

Як результат – 1:3 на користь збірної Франції і вже друга поразка української команди на молодіжному чемпіонаті світу.

Раніше українці не змогли приборкати команду з Угорщини – 1:5, але виграли в однолітків з Польщі – 3:0.

В інших матчах ігрового дня Польща поступилася Угорщині (7:10), а Естонія виграла в Італії (5:4).

За результатами трьох турів Україна посідає четверте місце у турнірній таблиці. Наступний матч «синьо-жовті» зіграють 17 грудня о 20:00 проти Італії.

Молодіжний чемпіонат світу триватиме до 18 грудня. Дивізіон ІB – третій за силою дивізіон світового хокею.

Суперниками збірної України на турнірі є збірні Угорщини, Польщі, Франції, Італії й Естонії. Головне завдання «синьо-жовтих» – не потрапити у нижчий дивізіон. За збереження місця українці боротимуться з командами Італії та Естонії.

Головними претендентами на перемогу є збірні Польщі, Угорщини і Франції.