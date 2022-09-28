Канада закликала своїх хокеїстів у російських та білоруських клубах покинути територію цих країн

Міністерство закордонних справ Канади закликало канадських хокеїстів, які виступають у російських та білоруських клубах Континентальної хокейної ліги (КХЛ), покинути територію цих країн.

Як пише The Canadian Press, за російські та білоруські клуби виступають 44 канадські хокеїсти, ще четверо – за казахстанські.

«Війна президента [Володимира] Путіна в Україні – це війна проти свободи, демократії та права українців та всіх людей визначати своє майбутнє. Як канадці, ми цінуємо ці цінності. Спортсмени, які вирішили грати та асоціювати себе з Росією та Білоруссю, мають пояснити своє рішення громадськості», – заявили у канцелярії міністра закордонних справ Мелані Жолі.

Канада у березні рекомендувала громадянам уникати поїздок до Росії та Білорусі.

The Canadian Press звернулося до дев’яти канадських гравців, які виступають у КХЛ, із запитанням про те, які гарантії особистої безпеки вони отримали від ліги та своїх команд, проте журналістам ніхто не відповів.

Посольство США в Москві раніше закликало своїх громадян, які перебувають на території Росії, негайно покинути країну, поки кордони РФ відкриті. Своє рішення в посольстві обґрунтовують тим, що після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації існує ймовірність, що американців, які проживають у Росії і мають подвійне громадянство, можуть мобілізувати на війну проти України.