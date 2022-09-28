США закликають своїх громадян у Росії залишити країну, поки «лишається обмежена можливість»

Росія може примусово мобілізувати людей з подвійним американсько-російським громадянством, відтак американським громадянам варто залишити країну – про це заявило 28 вересня посольство США в Росії.

«Росія може відмовитися визнати американське громадянство людей із подвійним громадянством, закрити їм доступ до консульської допомоги США, завадити їхньому виїзду з Росії та мобілізувати подвійних громадян на військову службу», – застерігають у дипломатичному відомстві.

Посольство вказало на те, що комерційні авіарейси з Росії «надзвичайно обмежені» і часто недоступні, проте виїзд автівками та автобусами досі можливий. Воно радить американцям, які хочуть залишити РФ, вжити заходів самостійно якомога швидше, тому що можливість посольства допомогти їм обмежена і може «стати навіть меншою».

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«Громадянам США не варто їхати до Росії, а тим, хто там живе або перебуває з поїздкою, варто залишити Росію негайно, до обмежена можливість для комерційних переїздів досі лишається», – йдеться в заяві.

Дипломатична установа також попереджає, що в Росії «не гарантовані» права на мирні зібрання і свободу висловлення думки. Відтак вона радить громадянам США уникати протестів і не фотографувати силовиків на таких подіях. Посольство вказує на те, що представники російської влади вже заарештовували американців, які брали участь у демонстраціях.

Раніше порадили своїм громадянам залишити Росії Польща, Естонія і Болгарія.

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21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

Мобілізація у РФ спричинила масовий виїзд із країни росіян – тисячі чоловіків останніми днями втекли до Грузії, Туреччини, Казахстану, Вірменії та інших країн, які мають з Росією безвізовий режим.