Європарламент дав «зелене світло» на приєднання Хорватії до Шенгену

Європейський парламент 10 листопада відкрив шлях для вступу Хорватії до Шенгенської зони, залишивши остаточне рішення в руках урядових лідерів ЄС.

Голосуванням 534 проти 53 Європарламент підтримав скасування прикордонного контролю між Шенгенською зоною та Хорватією.

Остаточне рішення тепер має ухвалити Рада ЄС, до якої входять голови урядів 27 країн ЄС.

У грудні минулого року Рада ЄС вже підтвердила, що Хорватія виконала всі критерії для подання заявки на доступ до Шенгенської зони.