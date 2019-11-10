Лідери Західних Балкан обговорюють ініціативу «маленький Шенген»

Лідери Албанії, Північної Македонії і Сербії пообіцяли спільно працювати над усуненням бар’єрів для руху товарів і людей між трьома балканськими країнами.

«Ми розпочали ініціативу чи план дій, який створює по-справжньому інші Балкани, ніж ті, які ми знаємо: Балкани 21-го століття», – заявив прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв 10 листопада після зустрічі з албанським колегою Еді Рамою і президентом Сербії Александаром Вучичем.

Рама, Заєв і Вучич зустрілися в місті Охрид у Північній Македонії, щоб обговорити деталі плану створення зони вільної торгівлі, який, за словами Заєва, сприятиме економічному зростанню й іноземним інвестиціям.

Троє лідерів розпочали ініціативу, яку називають «маленьким Шенгеном» – за назвою простору без внутрішнього прикордонного контролю в ЄС, 10 жовтня у сербському місті Новий Сад.

У саміті в Охриді також взяли участь прем’єр-міністр Боснії і Герцеговини і міністр економіки Чорногорії, які готові приєднатися до цієї зони.

Косово не направило свого представника.

Як написав у фейсбуці президент Косова Хашим Тачі, шлях країни до членства в ЄС і НАТО не може бути замінений «будь-якою регіональною ініціативою».

Він також написав, що ініціатива «маленького Шенгену» «не має сенсу доти, поки Сербія і Боснія не визнають незалежність Косова».

Саміт в Охриді відбувається через кілька тижнів після того, як Європейський союз відмовився дати старт переговорам про членство з Албанією і Північною Македонією.