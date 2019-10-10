Лідери балканських країн планують запровадити безвізовий режим для своїх громадян до 2021 року

Лідери трьох балканських країн підписали декларацію про вільний обіг товарів, послуг, капіталу й людей й висловили намір запровадити до 2021 року безвізовий режим. Президент Сербії Александар Вучич й премʼєр-міністри Албанії Еді Рама і Північної Македонї Зоран Заєв на тристоронньому саміту в Новому Саді обговорили регіональне співробітництво й виступили за усунення барʼєрів, які гальмують розширення економічних звʼязків. Три країни готові розвивати спільний ринок для 20 мільйонів своїх громадян.

Президент Сербії висловив задоволення фактом, що балканські сусіди «спроможні дбати про себе без опікунів», підвищувати рівень життя своїх громадян й докладати зусиль щоби затримати молодь, яка масово покидає країни регіону.

Одним із спільних завдань лідери балканських країн назвали скорочення рівня безробіття, оскільки наразі на Західних Балканах без роботи лишаються 20 відсотків повнолітніх громадян.

Премʼєр Заєв зазначив, що три країни згідні в тому, що Балкани повинні стати європейським регіоном співробітництва, а не залишитися «пороховою бочкою», як регіон називали в минулому. Він висловив бажання, щоби до спільних дій долучилися й інші три країни регіону. За розширення звʼязків й створення кращих умов для інвестицій виступив й голова албанського уряду Рама. Він закликав сусідів не допустити, щоби відкриті питання гальмували спільні прагнення й проекти.

Наступна зустріч в цьому ж форматі має відбутися вже 10 листопада в Охріді у Македонії.