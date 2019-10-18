Лідери ЄС не ухвалили рішення про Північну Македонію й Албанію в перший день саміту в Брюсселі

Лідери Європейського союзу не ухвалили рішення про потенційне членство в ЄС Північної Македонії й Албанії в перший день саміту в столиці Бельгії Брюсселі. Франція, Нідерланди й Данія наполягають, що держави Західних Балкан наразі не готові долучитися до блоку.

«Ніяких результатів наразі. Я сподіваюся, що можливо досягти угоди», – сказав прем’єр-міністр Фінляндії Антті Рінне.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що є «певне розчарування».

«Ми маємо визнати, що не змогли досягти консенсусу, тому що три держави відмовился запрошувати ці дві країни, щоб почати переговори», – зазначив Науседа.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що лідери ЄС повернуться до переговорів під час наступного саміту.

15 жовтня європейські міністри відмовилися надати «зелене світло» переговорам про членство Албанії та Північної Македонії у Європейському союзі.

Єврокомісар Йоганнес Ганн говорив, що більшість країн ЄС підтримали рекомендації Єврокомісії про початок переговорів із балканськими країнами, проте необхідної одностайності немає й надалі. Схожа ситуація була в червні 2018 року й червні 2019-го.

За даними джерел Радіо Свобода, Франція відіграє ключову роль у блокуванні переговорів з Албанією та Північною Македонією.

Франція та Нідерланди, зокрема, занепокоєні через корупцію та стандарти правосуддя в балканських країнах.

Міністр Франції у справах ЄС Амелі де Монтшален заявила, що Париж «не каже «ні», але Албанія та Північна Македонія наразі не завершили реформи.

Прихильники розширення ЄС стверджують, що воно сприятиме підтримці регіону в умовах зростаючого впливу Росії й Китаю.