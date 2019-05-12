Новий президент Північної Македонії під час інавгурації закликав до «примирення»

Новий президент Північної Македонії Стево Пендаровський склав присягу голови держави і закликав до «примирення» у суспільстві з глибокими розколами.

Виступаючи з промовою в парламенті, він пообіцяв, що служитиме всім громадянам країни, і додав: «Настав час вилікувати відкриті рани нашого недавнього минулого і почати справжнє громадянське примирення».

За його словами, перед країною стоять два першочергові завдання: економічний розвиток і боротьба проти «корупції, злочинності і кумівства».

Пендаровський додав, що закликатиме лідерів Європейського союзу відкрити переговори про вступ його країни до ЄС уже на початку червня.

На церемонії були присутні президенти Албанії, Сербії, Болгарії, Косова, а також попередній президент Північної Македонії Джорґе Іванов, який відбув на посаді два терміни і не міг балотуватися знову. Другий п’ятирічний термін його повноважень збіг якраз 12 травня.

Стево Пендаровський, який балотувався за підтримки нині владної партії «Соціал-демократичний союз Македонії», у другому турі президентських виборів отримав майже 52 відсотки голосів; його суперниця Ґордана Силяновська-Давкова, підтримана провідною опозиційною консервативно-націоналістичною партією «ВМРО-ДПМНЕ», здобула 45 відсотків.

55-річний Пендаровський, колишній професор політології, стоїть на прозахідних позиціях, він також твердо підтримує договір із Грецією, за яким країна змінила назву з Македонії на Північну Македонію, а Греція зняла заперечення проти її вступу до НАТО і ЄС. 63-річна Силяновська-Давкова, професорка університету, різко критикувала угоду і спершу обіцяла в разі перемоги докласти всіх зусиль, щоб скасувати її, але врешті заявила, що визнає той факт, що країна має вже нову назву, але сама «ніколи не буде використовувати її». Вона також виступала за інтеграцію країни в Євросоюз і НАТО.

У Північній Македонії функції президента переважно церемонійні, але голова держави має кілька істотних повноважень, серед яких право вето на законодавчі акти парламенту.