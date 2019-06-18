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18 Червень 2019, Київ 20:57
Новини | Міжнародні

Брюссель відклав рішення щодо переговорів про членство Північної Македонії та Албанії у ЄС

У ЄС обіцяють повернутися до цього питання не пізніше жовтня 2019 року

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Європейський союз відклав рішення про те, чи варто розпочинати переговори про вступ Північної Македонією та Албанії в ЄС, до кінця цього року.

Європейська Рада зробила відповідну заяву 18 червня після зустрічі європейських міністрів закордонних справ у Люксембурзі. У висновках зустрічі йдеться, що рада повернеться до цього питання не пізніше жовтня 2019 року.

«Впевнений, що у жовтні ми отримаємо зелене світло. На кону – наша колективна довіра, наші стимули і важелі для жорстких реформ у всьому регіоні», – заявив комісар з питань розширення ЄС Йоганнес Ган.

На тлі спротиву з боку деяких членів блоку щодо розширення, зокрема Франції та Нідерландів, лідери Північної Македонії та Албанії заявили, що їхні країни виконали реформи на вимогу Брюсселя.

/**/ /**/ /**/ Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ (ліворуч) із прем’єр-міністром Македонії Зораном Заєвим. Скоп’є, 3 червня 2019 року
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Прем’єр-міністр Північної Македонії Зоран Заєв заявив, що затримка в переговорах із ЄС може призвести до повалення його уряду і дозволити антиєвропейським силам прийти до влади. Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама сказав, що довіра до європейського блоку буде підірвана, якщо він не виконає свої обіцянки.

Минулого місяця Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ із двома балканськими країнами якомога швидше, оскільки Північна Македонія і Албанія «здійснили реформи».

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