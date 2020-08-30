Агентство туризму: Хорватія потрапила до «червоної» зони, після повернення звідти необхідна самоізоляція

Хорватія потрапила до «червоної» зони через тамтешню ситуацію з COVID-19, повідомило Державне агентство розвитку туризму України.

«Інформація щодо країн, куди можуть полетіти на відпочинок українці: до червоної зони потрапила Хорватія. «Червоними» залишаються Албанія та Чорногорія. У зеленій зоні Болгарія, Єгипет та Туреччина», – заявили в агентстві.

Хорватія обійшла Україну за кількістю нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення за останні 14 днів. Загалом у «червоній зоні» 57 країн.