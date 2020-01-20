Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів кадрові ротації у військовому керівництві країни, які зачепили, зокрема, і міністра оборони.

Лукашенко 20 січня заявив, що вирішив призначити на посаду міністра оборони командувача військами Західного оперативного командування генерал-майора Віктора Хрєніна. Лукашенко додав, що попередник Хрєніна генерал-лейтенант Андрій Равка тепер – державний секретар Ради безпеки Білорусі.

Президент Білорусі також заявив, що призначив начальником Генерального штабу збройних сил Олександра Вольфович, який до того був першим заступником начальника Генштабу.

Білоруський президент заявив, що кадрові ротації у військовому керівництві не означають, «що завтра буде війна, і нам доведеться боротися з кимось», але додав, що «військова організація не терпить невизначеності».