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20 січня 2020, Київ 15:07
Новини | Міжнародні

Лукашенко провів кадрові ротації у військовому керівництві країни

Міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів кадрові ротації у військовому керівництві країни, які зачепили, зокрема, і міністра оборони.

Лукашенко 20 січня заявив, що вирішив призначити на посаду міністра оборони командувача військами Західного оперативного командування генерал-майора Віктора Хрєніна. Лукашенко додав, що попередник Хрєніна генерал-лейтенант Андрій Равка тепер – державний секретар Ради безпеки Білорусі.

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Президент Білорусі також заявив, що призначив начальником Генерального штабу збройних сил Олександра Вольфович, який до того був першим заступником начальника Генштабу.

Білоруський президент заявив, що кадрові ротації у військовому керівництві не означають, «що завтра буде війна, і нам доведеться боротися з кимось», але додав, що «військова організація не терпить невизначеності».

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