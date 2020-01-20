Путін пропонує змінити генпрокурора Росії: замість Чайки – Краснов

У Кремлі 20 січня повідомили, що генеральний прокурор Росії Юрій Чайка залишає свою посаду. Президент Росії Володимир Путін вніс на розгляд Ради Федерації кандидатуру заступника голови Слідчого комітету Росії (СКР) Ігоря Краснова на цей пост.

Чайка звільнений з посади генпрокурора «у зв’язку з переходом на іншу роботу». Чим саме він буде займатися наразі невідомо. Очікується, що Рада Федерації розгляне пропозицію президента 22 січня.

68-річний Юрій Чайка очолює російську генпрокуратуру з 2006 року.

Пропозиція Путіна щодо зміни очільника генпрокуратури з’явилася через декілька днів після того, як Держдума більшістю голосів затвердила податківця Михайла Мішустіна новим прем’єр-міністром Росії. Кандидатуру Мішустіна вніс до нижньої палати російського парламенту президент Росії після того, як уряд Дмитра Медведєва подав у відставку. Це сталося після оголошення Путіним послання Федеральним зборам, в якому він запропонував зміни до Конституції, що мають змінити політичну систему країни.

Деякі оглядачі підозрюють, що несподівані конституційні зміни Путіна можуть допомогти 67-річному колишньому офіцеру КДБ втриматися при владі після закінчення його четвертого президентського терміну в 2024 році.