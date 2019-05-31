Вулицю Хрещатик у Києві перекриватимуть 1 та 2 червня, повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Вулиця Хрещатик буде перекрита 1 червня із 00:00 до 19:00 на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Михайлівської (з можливістю виїзду з вулиці Прорізної через вулицю Хрещатик у напрямку Бессарабської площі) та з 19:00 1 червня до 23:59 2 червня на цій ділянці без можливості виїзду з вулиці Прорізної», – повідомили в КМДА.

Вулицю перекриватимуть у зв’язку із Днем захисту дітей.