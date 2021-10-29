Кіберполіція викрила транснаціональне угруповання, що завдало іноземним компаніям збитків на 120 млн дол

Кіберполіція України повідомила, що викрила транснаціональне злочинне угруповання у нанесенні іноземним компаніям 120 мільйонів доларів збитків.

«Використовуючи програмне забезпечення типу Ransomware, фігуранти здійснили атаки на понад 50 компаній у країнах Європи та Америки. Припинити злочинну діяльність групи вдалося в ході міжнародної поліцейської операції», – йдеться в повідомленні Кіберполіції 29 жовтня.

Повідомляється, що до операції залучалися Європол, Євроюст, правоохоронці Франції, США, Нідерландів та Норвегії.

За даними Кіберполіції, зловмисники здійснювали атаки «вірусом-вимагачем» – за відновлення доступу до закриптованих даних вимагали викуп у криптовалюті.

«Фігуранти отримували контроль над комп’ютерними системами компаній, використовуючи їхні вразливості. До складу угруповання входило 11 осіб. Двоє з них здійснювали безпосереднє розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, частина – підтримували роботу серверів та допомагали виводити гроші, отримані незаконним шляхом», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням Кіберполіції, серед потерпілих – компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Великобританії та США.

Правоохоронці вказують, що провели 28 обшуків за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автівках.

«Обшуки проходили на території міста Києва, Київської, Волинської, Тернопільської, Харківської, Запорізької та Донецької областей. Одночасно було проведено обшук у Швейцарії в помешканні спільника угруповання. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, автівки», – мовиться у повідомленні.

Наразі, як зазначили в Кіберполіції, відкрито кримінальне провадження за статтями про «несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, «вимагання», «легалізація (відмивання) майна». Фігурантам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.