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Кіберполіція викрила транснаціональне угруповання, що завдало іноземним компаніям збитків на 120 млн дол

Повідомляється, що до операції залучалися Європол, Євроюст, правоохоронці Франції, США, Нідерландів та Норвегії

Кіберполіція України повідомила, що викрила транснаціональне злочинне угруповання у нанесенні іноземним компаніям 120 мільйонів доларів збитків.

«Використовуючи програмне забезпечення типу Ransomware, фігуранти здійснили атаки на понад 50 компаній у країнах Європи та Америки. Припинити злочинну діяльність групи вдалося в ході міжнародної поліцейської операції», – йдеться в повідомленні Кіберполіції 29 жовтня.

Повідомляється, що до операції залучалися Європол, Євроюст, правоохоронці Франції, США, Нідерландів та Норвегії.

За даними Кіберполіції, зловмисники здійснювали атаки «вірусом-вимагачем» – за відновлення доступу до закриптованих даних вимагали викуп у криптовалюті.

«Фігуранти отримували контроль над комп’ютерними системами компаній, використовуючи їхні вразливості. До складу угруповання входило 11 осіб. Двоє з них здійснювали безпосереднє розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, частина – підтримували роботу серверів та допомагали виводити гроші, отримані незаконним шляхом», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням Кіберполіції, серед потерпілих – компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Швейцарії, Нідерландів, Великобританії та США.

Правоохоронці вказують, що провели 28 обшуків за місцями мешкання фігурантів та в їхніх автівках.

«Обшуки проходили на території міста Києва, Київської, Волинської, Тернопільської, Харківської, Запорізької та Донецької областей. Одночасно було проведено обшук у Швейцарії в помешканні спільника угруповання. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, жорсткі диски, мобільні телефони, банківські картки, автівки», – мовиться у повідомленні.

Наразі, як зазначили в Кіберполіції, відкрито кримінальне провадження за статтями про «несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, «вимагання», «легалізація (відмивання) майна». Фігурантам може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

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