У Запоріжжі відкрили пам’ятну дошку «кіборгу», що загинув під Донецьким аеропортом

У Запоріжжі відкрили пам’ятну дошку бійцю 79-ї окремої аеромобільної бригади, «кіборгу» Олександру Пивоварову, який загинув 28 вересня 2014 року під Донецьким аеропортом. Знак встановлено на будинку по вулиці Жаботинського, 39, де жив військовий. Вшанувати його пам’ять прийшли ветерани війни на Донбасі, активісти, батьки запорізьких військових, загиблих під час війн на Донбасі, та рідні Олександра Пивоварова.

«Доброволець із добровольців. Не тільки тому, що це перша відправка з Запоріжжя, а тому, що людина приїхала з Москви, де б його не знайшов би жоден військкомат. Він приїхав із Москви і пішов стукатися у військкомати, мовляв, забирайте мене, і свого домігся. Він потрапив у третю роту, я – в другу. Це перший батальйон 79-ї десантно-штурмової бригади. Згорів живцем, Саша і ще вісім хлопців із ним. Поїхали виручати своїх, бо тоді були атаки великі на аеропорт», – розповів «кіборг», побратим загиблого В’ячеслав Зайцев.

Олександр Пивоваров народився 8 вересня 1988 року у селищі Кушугум під Запоріжжям. Займався спортом і бойовими мистецтвами. Оскільки, його матір працювала в Москві, Олександр теж довгий час жив там, навчався і працював. Але він не прийняв російського громадянства і строкову службу проходив в Україні. У березні 2014 року пішов добровольцем до української армії.

Служив стрільцем-помічником гранатометника у 79-й окремій аеромобільній бригаді. 28 вересня 2014 року під час заїзду на оборону Донецького аеропорту БТР, у якому перебував Олександр зі своїми побратимами, лейтенантом Олексієм Тищиком, сержантом Сергієм Златьєвим, старшим солдатом Денисом Білим, солдатом Юрієм Соколачком, солдатом Олександром Завірюхою, солдатом Анатолієм Хроненком, був підбитий російським танком. БТР загорівся, усі, хто був у ньому, загинули.

Олександр Пивоваров похований на Кушугумському кладовищі. Указом президента України № 270/2015 від 15 травня 2015 року, «за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», нагороджений орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Нагороджений нагрудним знаком «За оборону Донецького аеропорту» (посмертно).