Режисер Роман Балаян отримає «Золотого Дюка» за внесок у кіномистецтво – ОМКФ

Український режисер, сценарист і кінопродюсер Роман Балаян отримає нагороду «Золотий Дюк» 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю за внесок у кіномистецтво, повідомила у вівторок пресслужба фестивалю.

«Зазвичай нагороди за внесок вручають з огляду на роки. Сподіваюсь, в цьому випадку це не так. Хотілося б завжди відповідати такій нагороді та закладеному у ній значенню», – цитує ОМКФ слова Романа Балаяна.

За свою творчу кар’єру Роман Балаян зняв 15 фільмів, написав сценарії до 7 стрічок та спродюсував два фільми.

Серед найвідоміших робіт Балаяна – «Бірюк», «Польоти уві сні та наяву», «Два місяця, три сонця», «Леді Макбет Мценського повіту», «Райські птахи» та інші.

У 1997 році Роман Балаян отримав звання Народного артиста України, а у 2001 році – Академіка Національної академії мистецтв України.

11-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбудеться в онлайн-форматі з 25 вересня до 3 жовтня.