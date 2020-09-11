Південні країни ЄС погрожують Туреччині санкціями через територіальний диспут з Грецією та Кіпром

Південні країни Європейського союзу погрожують Туреччині новими санкціями, якщо Анкара відмовиться сісти за стіл переговорів стосовно територіального диспуту з Грецією та Кіпром.

Відповідна заява оприлюднена 10 вересня після зустрічі групи MED-7 (Кіпр, Франція, Греція, Італія, Мальта, Португалія та Іспанія).

Греція та Кіпр мають конфлікт з Туреччиною через видобування нею природнього газу в морі. Анкара стверджує, що має право досліджувати й свердлити родовища в районах, які обидва члени ЄС називають частиною їхньої ексклюзивної економічної зони.

Група MED-7 у своїй заяві висловила «повну підтримку та солідарність із Кіпром та Грецією в умовах неодноразових порушень їхнього суверенітету... а також протистоянь з Туреччиною».