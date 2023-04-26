На Кіпрі горить Російський центр науки і культури, у нього кинули «коктейлі Молотова»

У столиці Кіпру Нікосії горить Російський центр науки і культури, повідомляє російське державне агентство новин ТАСС.

За словами керівниці центру Олени Радченко, у нього кинули «коктейлі Молотова».

«Було два сильні хлопки, горять стіни і дах. Люди евакуйовані. Поліція оточила будівлю, на місці працюють пожежники», – сказала вона.

Вогнем охоплено кілька поверхів. До гасіння пожежі залучено п’ять пожежних машин і бронетранспортер, повідомило російське видання РБК із посиланням на місцеві екстрені служби. За інформацією пожежної служби, будівля була на реконструкції.

У жовтні 2022 року біля російського посольства в Молдові вибухнуло кілька петард і з’явився напис на паркані: «Путін – вбивця». Москва тоді надіслала Кишиневу ноту протесту.