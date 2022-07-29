Російського співака Кіркорова не пустили у Молдову – ЗМІ

Прикордонна поліція Молдови відмовила у в’їзді до країни російському співаку Філіппу Кіркорову. Як повідомляє російська агенція «Інтерфакс», Кіркоров, який прилетів до Кишинева ввечері 28 липня, провів ніч у VIP-залі аеропорту, але перетнути кордон так і не зміг.

Молдовські прикордонники вважають, що не було дотримано «умов для перетину кордону». У чому саме полягало недотримання, прикордонна служба не уточнила.

Повідомляється, що Кіркоров прилетів у Молдову, щоб свідчити у справі щодо молдавської депутатки від опозиційної партії «Шор» Марини Таубер, яку звинувачують у незаконному фінансуванні партії та порушенні фінансової звітності.

Зокрема, звинувачення стверджує, що Таубер готувала концерт 19 червня на центральній площі Кишинева, в якому мав взяти участь і Кіркоров, та виплатила йому 200 тисяч доларів гонорару. Також на концерті мав виступити російський репер Моргенштерн, який отримав гонорар у 60 тисяч доларів. Концерт не відбувся через заборону поліції, але на думку Генпрокуратури Молдови, гонорари співаки не повернули. Замість концерту 19 червня у Кишиневі відбулася акція протесту проти підвищення цін та бездіяльності уряду, яка зібрала близько 40 тисяч людей.

Марину Таубер позбавили депутатського імунітету, зараз вона перебуває під арештом у СІЗО. Її адвокати вважають, що Кіркорова не пустили до Молдови, бо буцімто влада побоюється його «правдивих свідчень».

Раніше цього тижня Філіп Кіркоров виступив із концертами в анексованому Росією Криму, відвідав госпіталь з російськими військовими, які вторглися на територію материкової України.