На Кіровоградщині у Світловодській міськраді сталася стрілянина, є постраждалі – поліція

На Кіровоградщині у приміщенні Світловодської міської ради сьогодні сталася стрілянина, повідомляє пресслужба міськради.

За повідомленням, перший заступник міського голови Сергій Савич відкрив вогонь у будівлі виконавчого комітету, де в цей момент перебували працівники та громадяни.

Світловодська міськрада повідомила про одного постраждалого – людина зазнала поранення з травматичної зброї. Про причини стрілянини не повідомляється.

«Перед цим протягом дня Сергій Савич поводився агресивно, висловлював погрози та нецензурну лексику на адресу секретаря Світловодської міської ради Максима Бакуменка. Частина цих дій була публічно зафіксована у прямих ефірах у соціальних мережах самого Савича», – йдеться у заяві пресслужби.



Поліція Кіровоградщини уточнила, що внаслідок стрілянини постраждали двоє людей. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту. За попередніми даними поліції, стався конфлікт між працівниками міськради, у результаті чого один із них здійснив кілька пострілів.

Сергій Савич у свою чергу у фейсбуці заявив, що його намагалися вбити, і оприлюднив ймовірне відео конфлікту.