Війська РФ обстріляли Кіровоградщину, цивільні об’єкти не пошкоджені – ОВА

Російські війська вдень 21 січня обстріляли Кіровоградську область, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«На щастя, постраждалих немає. Цивільні об’єкти не пошкоджені», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про російську ракету в напрямку Кропивницького, а місцеві жителі заявили, що чули вибухи.

На даний час у Кіровоградській області і ще в низці регіонів України оголошена повітряна тривога. Як повідомили в Повітряних силах, є «загроза застосування авіаційних засобів ураження для південно-східних областей».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.