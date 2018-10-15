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15 Жовтень 2018, Київ 16:58
Новини | Міжнародні

Клімкін запропонував ЄС взаємодію щодо санкцій за застосування хімічної зброї

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін

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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував Європейському союзу взаємодію після запровадження Брюсселем нового механізму санкцій за застосування хімічної зброї.

«Рада ЄС запровадила новий режим обмежувальних заходів, що дозволяють накладати санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва та використання хімічної зброї, а також підкреслила необхідність співпрацювати для протидії іншим гібридним загрозам. Готові до взаємодії!» – написав міністр у мережі Twitter 15 жовтня.

Керівники зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу 15 жовтня погодили новий механізм запровадження санкцій проти відповідальних за застосування хімічної зброї. Очікується, що відповідно до нового механізму санкції можуть бути запроваджені не лише відносно Сирії, але також щодо Росії – у зв’язку з замахом на Сергія та Юлію Скрипалів у британському місті Солсбері.

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