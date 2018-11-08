Клімкін: до України повернулися три моряки із судна, затриманого понад рік тому в Греції

До України повернулися три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого понад рік тому в Греції, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

«Сьогодні три українські моряки із судна Mekong Spirit, затриманого більше ніж рік тому в Греції, повернулися в Україну. Дякую за злагоджену роботу нашим консулам, які крок за кроком повертають наших хлопців додому», – написав Клімкін.

23 травня 2017 року корабель Mekong Spirit під прапором Мальти був затриманий у Греції. Капітана звинуватили в тому, що він не поінформував владу Греції про наявність небезпечного вантажу на борту, а також у тому, що вантаж перевозили з порушенням санкцій ООН і ЄС.

У липні до України повернулися 12 моряків із цього судна. Станом на 27 липня в Греції залишалися п’ятеро членів екіпажу Mekong Spirit.