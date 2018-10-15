Клімкін і Сійярто зустрічаються вперше після обопільної висилки консулів

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Угорщини Петер Сійярто проводять зустріч у Люксембурзі, повідомляє 15 жовтня представництво України при Європейському союзі.

«На полях засідання «Східного партнерства» в Люксембурзі розпочалас зустріч міністрів закордонних справ України та Угорщини Павла Клімкіна і Петера Сійярто», – йдеться в повідомленні в мережі Twitter.

Це перша зустріч Клімкіна і Сійярто після висилки консула Угорщини із українського Мукачева та українського консула з Угорщини.

Свідомі українці повинні відмовитися від подвійного громадянства, але ніхто їх карати у будь-якому випадку чи ув’язнювати не буде. Про це на прес-конференції в Ужгороді заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, який 13 жовтня перебував на Закарпатті з робочою поїздкою та зустрічався з громадами національних меншин.

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Виступаючи 11 жовтня на прес-конференції в Будапешті, очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто пообіцяв закарпатським угорцям, що вони і надалі можуть розраховувати на допомогу «материнської держави».

Раніше у жовтні міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав неадекватним рішення Будапешта вислати українського консула у відповідь на проголошення Києвом персоною «нон-ґрата» угорського дипломата. Перед тим, 26 вересня, Клімкін під час переговорів у штаб-квартирі ООН з угорським міністром закордонних справ Петером Сійярто офіційно повідомив про вимогу відкликати консула Угорщини в українському Берегові або він буде висланий з країни.

У вересні поширене в соцмережах та ЗМІ відео, що в одному з консульств Угорщини в Україні масово видають угорські паспорти українським громадянам, призвело до різких політичних заяв як в Україні, так і в Угорщині.