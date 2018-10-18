Україна має показати свій прогрес людям на окупованих територіях – Клімкін

Поруч із введенням міжнародних сил на контрольовану проросійськими бойовиками частину Донбасу Україна має «показати всім на окупованих територіях, як ми ідемо вперед», заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін 18 жовтня в Одесі на 10-му національному експертному форумі.

«Нам потрібні креативні рішення: давайте зробимо… систему таку, щоб там подивилися і сказали: це є український Донбас, а це – той Донбас, який під Росією занепадає. Давайте думати про це стосовно Херсонської області – оце Крим, який іде в нікуди під російською окупацією, а це – Україна», – вказав очільник українського зовнішньополітичного відомства, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

«Коли я востаннє зустрічався з Бжезинським (покійний нині американський політичний експерт, колишній радник кількох президентів США Збіґнев Бжезинський – ред.), він сказав – розумієш, мені один із наших китайських друзів розповів: російсько-китайський кордон, Амур, і з одного боку дерев’яні будинки і дерев’яні тротуари, а з іншого китайці побудували хмарочоси. І от усім прекрасно видно, хто з якої сторони. Так і ми маємо зробити», – додав Павло Клімкін.

63% українців вважають, що рішення конфлікту на Донбасі має спиратися виключно на українських учасників урегулювання. Таку думку підтримує ще більше половини опитаних в кількох країнах Європи, а саме Франції, Німеччині, Сербії та Латвії, а також у Росії. Про це під час Експертного форуму Горшеніна заявив аналітик регіонального офісу австрійського Фонду імені Фрідріха Еберта з питань співробітництва і безпеки в Європі Сімон Вайс.

На його думку, вже зараз треба говорити про бажані інститути реінтеграції – або через миротворців, або через поступове розширення територій без бойовиків. Також треба обговорювати, як будуть з’ясовувати причетність місцевих мешканців до злочинів і чи буде перехідний період перед виборами.

18 жовтня в Одесі проходить X Національний експертний форум, організатором якого виступає Інститут Горшеніна, а їхнім партнером – представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.