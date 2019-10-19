Гілларі Клінтон назвала кандидатку в президенти від демократів «фавориткою росіян»

Колишня кандидатка у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон звинуватила демократку і кандидата у президенти США Тулсі Габбард у тому, що вона є «фавориткою росіян» і може бути використана ними, щоб відібрати голоси у демократів на виборах президента.

Клінтон в інтерв’ю 18 жовтня заявила, що російські агенти покладають надії на одну з учасниць передвиборної боротьби від Демократичної партії і намагаються домогтися від неї ролі «кандидата від третьої партії».

Клінтон не вимовила імені Габбард. Але в опублікованому пізніше твіті Тулсі Габбард відреагувала на закиди і сама назвала Клінтон «втіленням гнилі, яка довгий час розкладала Демократичну партію».

Габбард також написала про проведену проти неї «скоординовану кампанію» для знищення її репутації – у зв’язку з оголошеним нею наміром брати участь у президентській кампанії, яка почнеться в січні.

«Тепер стало ясно, що суперництво відбувається між тобою і мною. Не ховайся боягузливо за своїми ставлениками і вступай у гонку сама», – написала Тулсі Габбард, звертаючись до Гілларі Клінтон.

Клінтон також заявила, що «в інтересах росіян також працює» екскандидатка у президенти США від американських «зелених» Джилл Стін.

Заява Клінтон викликала осуд у США, пише «Голос Америки». Зокрема, відомий критик президента США, конгресмен Джастін Амаш заявив, що Клінтон «працює в інтересах Дональда Трампа».

Демократи висловлювали побоювання, що може повторитися історія 2016 року, коли Росія втрутилася у вибори в США.

Американські спецслужби вже попередили, що Росія має намір втрутитися у вибори і в 2020 році.

Президент Росії Володимир Путін на початку жовтня назвав «смішною» стурбованість щодо втручання Росії у вибори в США 2020 року.

За результатами опитувань громадської думки, 38-річна Тулсі Габбард є одним із аутсайдерів у боротьбі за номінацію від Демократичної партії. Між тим 38-річна конгресменка користується підтримкою певної частини американського суспільства.