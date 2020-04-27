Кличко повідомив, що звільнив заступника голови КМДА через інцидент з правоохоронцями

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що звільнив з посади заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Слончака через учорашній інцидент з правоохоронцями у Києві.

«Я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Я не дозволю дискредитувати міську владу, і в першу чергу тим, хто її предаставляє. Вибачаюсь перед правоохоронцями, киянами за таку негідну поведінку Володимира Слончака», – сказав Кличко на брифінгу.

Він додав, що не буде нікого зі столичних посадовців «покривати».

«Солончак повинен відповідати за свої вчинки за законом», – сказав Кличко.

Раніше у поліції повідомили, що ввечері 26 квітня у Києві затримали і доставили до ізолятора тимчасового тримання посадовця КМДА через те, що він «агресивно себе поводив, не реагував на зауваження поліцейського і вдарив працівника поліції». Інцидент стався, за даними поліції, через те, що патрульні зупинили автомобіль «Мерседес», який рухався без ввімкнених фар, і пасажиром якого був заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Слончак.

У ЗМІ повідомляли, що за кермом автомобіля була Людмила Костенко, яка є заступником голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку КМДА. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Публічних коментарів від самих учасників інциденту немає.