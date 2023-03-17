Кличко повідомив, що зміниться у Києві зі скороченням комендантської години

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після очікуваного із 26 березня скорочення комендантської години в столиці змінять графік роботи громадський транспорт, магазини та ресторани – вони працюватимуть на годину довше.

«Скорочення комендантської години в столиці планується з нуля годин 26 березня. Метро і наземний громадський транспорт із 26 березня змінять графік роботи, відповідно до часу комендантської години – тобто працюватимуть на годину довше. Магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу. З урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години», – написав Віталій Кличко у Telegram.

Він додав, що комендантську годину також скоротять і в Київській області. Триватиме вона, як і в столиці, з півночі до п’ятої години ранку щодоби.

Раніше сьогодні Київська міська військова адміністрація повідомила про «робочий варіант» рішення скоротити із 26 березня комендантську годину в столиці, щоб було із 00:00 до 05:00, а не як зараз – із 23:00.