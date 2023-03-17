Із 26 березня у Києві може бути скорочено комендантську годину – військова адміністрація

Час дії комендантської години в Києві можуть скоротити на одну годину – вона починатиметься на годину пізніше, о 0:00, і діятиме, як і раніше, до 5:00 ранку, повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

«Після вирішення питання щодо удосконалення системи інженерних загороджень зараз триває процедурне узгодження щодо термінів і порядку зміни тривалості комендантської години в Києві. Згідно з робочим варіантом, найімовірніше, з 26 березня 2023 року комендантська година в столиці України скоротиться. Починаючи від цієї дати вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня», – повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, це питання опрацбовувалося у відповідь на численні клопотання.

«Зменшення комендантської години узгоджується з метою покращення логістичного забезпечення в столиці України, сприяння сталому розвитку промисловості, підприємництва та економіки в цілому. Новий період комендантської години дасть змогу збільшити час руху громадського транспорту для зручності киян і гостей міста Києва. Також скорочення тривалості має сприяти зменшенню соціальної напруги, нарощенню виробництва, створенню нових робочих місць. Підприємства сфери обслуговування також матимуть змогу подовжити час свої роботи», – сказав Попко.

Водночас він наголосив, що загрози для Києва та його жителів досі існують, і якщо виникнуть підстави, заходи безпеки можуть бути посилені, це стосується і збільшення тривалості комендантської години.

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщуватися транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право її затримати, перевірити документи, встановити причину порушення комендантської години, оглянути речі, транспортний засіб і навіть помешкання затриманого.