У Києві складено понад пів сотні протоколів через недотримані норми безпеки у маршрутках – Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що з 23 травня правоохоронці склали 58 протоколів на водіїв приватних перевізників (маршрутних таксі) у Києві за порушення ними регламентів безпеки перевезень в умовах пандемії коронавірусу.

«Сьогодні правоохоронці вибірково перевіряють дотримання регламентів роботи щодо кількості пасажирів. І штраф за порушення може бути від 17 до 34 тисяч гривень. За дотриманням правил у комерційному транспорті відповідають власники маршруток. Контролює дотримання норм – поліція», – пояснив Кличко.

Він зазначив, що контролювати дотримання правил перевезення у комунальному наземному транспорті поліції допомагає муніципальна варта, а водії і контролери регулярно проходять інструктаж і щодня – медичний огляд.

«Найбільше число заражень – 34% – відбувається у громадському транспорті. Тому я ще раз звертаюся до всіх киян: не заходьте в громадський транспорт без маски, не нехтуйте рукавичками. Не сідайте в переповнену маршрутку», – звернувся Кличко.

За даними КМДА, на сьогодні в столиці 3580 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, померли 80 людей, одужали – 985.