«З 16 елементів підлогового скла вже замінили 14». Кличко – про ремонт мосту, пошкодженого через удар РФ

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про ремонт пішохідно-велосипедного мосту у центрі столиці, пошкодженого в жовтні внаслідок обстрілу з боку Росії.

«Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети. Із 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення перил», – написав Кличко у фейсбуці.

За його словами, працівники підприємства «Київавтошляхміст» одразу після ліквідації наслідків вибуху 10 жовтня здійснили детальний огляд конструкцій мосту – вони неушкоджені.

«Наш міст вистояв! І вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися чудовими краєвидами нашого незламного міста», – додав Кличко. Точної дати відкриття мосту після ремонту він не навів.

Міст, відкритий у 2019 році, був пошкоджений під час під час ракетного обстрілу Росії 10 жовтня.